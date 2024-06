Adam Lallana fait son retour à Southampton après dix ans

Lallana, 36 ans, a percé chez les Saints et a obtenu en 2014 un transfert de premier plan à Liverpool pour plus de 30 millions d'euros. Avec les Reds, avec lesquels il a passé six saisons, il a notamment remporté la Ligue des Champions (2019) et la Premier League (2020). Depuis l'été 2020, Lallana jouait pour Brighton où il a marqué quatre buts en plus de 100 matchs.

Le milieu de terrain central n'a pas vu son contrat expirant renouvelé, mais continuera tout de même à jouer au sein de l'élite anglaise la saison prochaine avec la promotion de Southampton, barragiste et tombeur de Leeds.