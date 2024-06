Andrej Kramaric élu homme du match de Croatie-Albanie

Kramaric a aidé la Croatie à revenir dans le match face à l'Albanie après avoir concédé le but d'ouverture après 11 minutes. L'attaquant croate s'est montré le plus entreprenant et a notamment inscrit le but égalisateur en laissant Thomas Strakosha, le gardien albanais, pantois.

Le but de Kramaric n'a cependant pas permis à la Croatie de s'imposer face aux Albanais qui ont égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Klaus Gjasula, qui avait aussi marqué contre son camp pour donner l'avance aux Croates.