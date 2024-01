Anton Tanghe quitte Ostende pour rejoindre Zulte Waregem

Formé à Roulers puis au Club de Bruges, ce défenseur originaire de Lauwe a signé un contrat jusqu'en 2027 à Zulte Waregem qui tente de regagner l'élite un an après l'avoir quittée.

A 24 ans, Anton Tanghe a joué pendant six saisons à Ostende où il aura disputé 109 rencontres, selon le communiqué de Zulte Waregem.

"Depuis la saison 2020-2021, Anton a joué chaque fois plus de 80% des rencontres au plus haut niveau et a même été désigné capitaine d'Ostende", s'est félicité Tom Caluwé, le directeur sportif de Zulte Waregem qui occupe la tête du classement en Challenger Pro League avec 32 points, tout comme le Beerschot. Les deux premiers sont promus. Deinze, 29 points, est 3e.

Ostende, relégué aussi la saison dernière de Jupiler Pro League, est désormais lanterne rouge dans l'anti-chambre de l'élite avec 7 points seulement en 16 rencontres.