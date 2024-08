Antonio Nusa quitte la Belgique et le Club Bruges pour Leipzig

Le RB Leipzig a annoncé mardi avoir recruté Antonio Nusa. Le Norvégien de 19 ans quitte le Club Bruges après trois ans en Belgique et s'est engagé pour cinq saisons en Allemagne.

Nusa a été formé en Norvège, au Stabaek Football, club de la banlieue d'Oslo, où il fait ses premiers pas en professionnels et a disputé 13 matchs. Bruges a acheté le joueur à l'été 2021 et l'a d'abord intégré à ses équipes de jeunes. L'ailier est devenu un membre important du noyau lors de sa deuxième saison en Belgique, en 2022/2023. Au total, il a disputé 86 matchs en équipe première pour les Blauw en Zwaart (sept buts, six assists).

À Leipzig, il jouera aux côtés du Diable Rouge Loïs Openda ainsi que de Maarten Vandevoordt, arrivé de Genk au début du mercato estival.