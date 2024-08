Après son prêt à Malines, Norman Bassette quitte Caen pour Coventry en Championship

Norman Bassette, qui avait évolué la saison dernière à Malines en prêt, a quitté définitivement le club français de Caen (Ligue 2) pour rejoindre l'Angleterre et Coventry City en Championship. Les Sky Blues ont annoncé l'arrivée de Bassette mercredi, avec un contrat de quatre saisons.

Âgé de 19 ans, le natif d'Arlon a débuté sa formation en Belgique avant d'émigrer à Caen en juillet 2020. Il a principalement évolué dans les équipes réserve et U19 du Stade Malherbe, mais a effectué ses débuts professionnels en septembre 2021 en Ligue 2. Au total, Norman Bassette a joué 15 matchs avec Caen en A, pour 1 but.

En 2023-2024, l'international U20 a été prêté à Malines. Il a joué 23 matchs, marqué 5 buts et donné 1 assist. Les Sang et Or disposaient d'une option d'achat sur Bassette, mais ont décidé de ne pas l'activer.