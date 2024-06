Bart Verbruggen voit plusieurs causes à la défaite des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont été menés au score dès la sixième minute grâce à un but contre son camp de Donyell Malen. "Nous n'avons vraiment pas bien commencé le match. Nous avons eu du mal à garder le ballon dans l'équipe et à gagner des deuxièmes ballons", a déclaré Verbruggen. "Je pense que Malen a travaillé très dur pour l'équipe. C'est très malheureux".

"Je pense qu'il y a eu plusieurs causes aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce qu'elles sont exactement. Je pense qu'il est trop tôt après le match. Je ne pourrai le dire qu'une fois que nous aurons analysé le match et que nous nous serons parlé", a déclaré l'ancien gardien d'Anderlecht.

Verbruggen n'a pas pu faire grand-chose sur les buts qu'il a concédés. "On essaie quand même d'aider depuis l'arrière, parce qu'on a vu qu'on avait des difficultés en tant qu'équipe. Ensuite, vous essayez d'aider vos coéquipiers et de donner des instructions. Ce n'est pas facile. D'abord, ça va très vite et c'est très bruyant dans le stade. Ce n'est pas facile d'avoir des échanges à ce moment-là".