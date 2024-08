Brecht Dejaegere retrouve Courtrai 13 ans plus tard

Passé par Handzame et par le Club Bruges, qui l'a écarté à cause de sa petite taille, Dejaegere a rejoint l'école des jeunes du KVK, intégrant le noyau professionnel à l'aube de la saison 2010-2011. Deux ans plus tard, il a rejoint La Gantoise avec laquelle il a remporté le titre et la Supercoupe en 2015. En septembre 2020, il a quitté la Belgique pour la France et Toulouse, plus précisément. Devenu capitaine du Téfécé, il a remporté la Coupe de France en avril 2023 avant de traverser l'Atlantique en direction de Charlotte, aux États-Unis.

Mis à l'écart par le club de Caroline du Nord, Dejaegere n'ira pas au bout de son contrat de deux ans et demi, préférant revenir à Courtrai.