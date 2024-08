"Chaque match sera une opportunité" pour Hans Vanaken et le Club Bruges

Hans Vanaken est confiant malgré les rencontres compliquées qui attendent le Club Bruges dans cette première phase de la Ligue des Champions. "Ce n'est pas un tirage facile, mais nous avons déjà montré dans le passé que tout est possible", a déclaré Vanaken après le tirage au sort de jeudi soir.

Vanaken reconnaît que le tirage semble difficile au premier abord, mais veut accumuler autant de points que possible. Le Club jouera ses quatre matchs à domicile face au Borussia Dortmund, à la Juventus, au Sporting CP et à Aston Villa. Ceux à l'extérieur se joueront à Manchester City, à l'AC Milan, au Celtic et à Sturm Graz. L'ordre des rencontres n'est pas encore déterminé.

"Nous avons encore quatre matchs à domicile où tout peut arriver. Qui aurait pensé que nous allions prendre des points contre le Real Madrid et le PSG lors des campagnes précédentes?", a lancé le milieu de terrain brugeois. "Chaque match est une opportunité, et c'est avec cet état d'esprit que nous devons aborder cette compétition."