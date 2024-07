Chelsea annonce la signature du gardien danois Filip Jörgensen de Villarreal

Chelsea a récruté le portier danois Filip Jörgensen. Celui-ci arrive de Villarreal en Espagne, et a paraphé un contrat de pas moins de sept ans auprès de son nouveau club, qui en a fait l'annonce dans la nuit de mardi à mercredi.

Jörgensen, né en Suède et formé d'abord à Malmö, a rejoint l'Espagne à l'âge de 12 ans. Il a connu plusieurs académies avant d'atterrir à Villarreal à 15 ans. Le Danois y a terminé ses classes et a fait ses débuts professionnels avec l'équipe réserve du club en octobre 2020. Il a disputé son premier match en équipe première en décembre 2021, et s'est progressivement établi comme titulaire à partir de la fin de la saison 2022-2023.

La saison dernière, Filip Jörgensen a joué 37 matchs pour le sous-marin jaune, concédant 64 buts et gardant 6 clean sheets. Il est également international espoirs danois.