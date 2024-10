Croky Cup: La Gantoise en plante 7 contre Rochefort, Seraing et le RFC Liège sont éliminés

L'Union s'est logiquement imposée à Eupen (D1B). Il a fallu attendre la deuxième période et un penalty transformé par Promise David (59e, 0-1) qui inscrivait un deuxième but dix minutes plus tard (69e, 0-2). Elton Kabangu enfonçait le clou ensuite (83e, 0-3). Oud-Heverlee Louvain s'est qualifié pour le prochain tour en venant à bout 2-0 de Seraing (D1B). Siebe Schrijvers a ouvert le score sur penalty (11e, 1-0). En fin de match, William Balikwisha validait le ticket louvaniste pour le prochain tour (86e, 2-0).

Le Beerschot s'est imposé face à Liège (D1B). Antoine Colassin a inscrit le premier but (8e, 1-0). En deuxième période, les Anversois ont ajouté deux réalisations coup sur coup de Thibaud Verlinden (55e, 2-0) et Charly Keita (57e, 3-0). Abian Arslan a réduit l'écart dans la foulée (60e, 3-1). Courtrai s'est qualifié aux dépens de Lokeren-Temse (D1B) par le plus petit écart 1-0. Abdelkahar Kadri a inscrit le but du match au début de la seconde période (46e, 1-0).