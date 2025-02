Le match Antwerp-Anderlecht rejoué? Les Anversois envisageraient un mauvais coup pour les Mauves

L'Antwerp et Anderlecht se sont quittés sur un match nul (2-2) hier soir au Bosuil. Certaines phases arbitrales n'ont pas été comprises par les Anversois. C'est ce que disait Jonas De Roeck dans l'interview d'après-match.

C'est le cas du deuxième jaune reçu par Denis Odoi en première mi-temps. Alors qu'une touche devait être jouée par l'Anversois, Leoni envoie un second ballon sur le terrain afin de couper l'action. Ce à quoi Odoi répond en envoyant le ballon qu'il avait entre les mains vers le banc d'Anderlecht. "La chose difficile à comprendre, c'est surtout, au début, j'avais l'impression que l'arbitre ne voulait pas donner jaune puis, avec la pression de l'adversaire, on dirait qu'il a changé d'avis, c'était bizarre. On sait que Denis (Odoi) ne doit pas réagir comme ça, mais la décision était bizarre" a déclaré le coach de l'Antwerp à notre micro hier après la rencontre.