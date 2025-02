Polémiques lors d'Antwerp-Anderlecht: le département de l'arbitrage professionnel sort du silence

Le département de l'arbitrage professionnel (PRD, Professional Refereeing Department) a clarifié vendredi certaines décisions prises par l'arbitre Jasper Vergoote et ses assistants lors de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique entre l'Antwerp et Anderlecht (2-2). Ce partage a qualifié Anderlecht pour la finale.

Le PRD parle de trois décisions correctes prises par l'arbitre :

La première : Le premier but d'Anderlecht marqué par Yari Verschaeren, a été correctement accordé. Sur les images, il semble que l'Anderlechtois ait contrôlé le ballon avec son bras avant son but. "Le VAR n'a pas trouvé de preuve évidente d'un éventuel faute de main lors du contrôle du ballon. Dans de tels cas, la décision de l'arbitre sur le terrain est toujours confirmée et le but a donc été validé à juste titre, a déclaré le PRD.