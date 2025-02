"C'est bizarre": le coach de l'Antwerp ne décolère pas et s'en prend aux arbitres après l'élimination contre Anderlecht

"La chose difficile à comprendre, c'est surtout, au début, j'avais l'impression que l'arbitre ne voulait pas donner jaune puis, avec la pression de l'adversaire, on dirait qu'il a changé d'avis, c'était bizarre. On sait que Denis (Odoi) ne doit pas réagir comme ça, mais la décision était bizarre" s'exprime Jonas De Roeck, à propos de la seconde carte jaune reçue par son joueur.

La possible main d'Augustinsson

"On a eu réunion avec tous les arbitres en début de saison à Tubize, et ils m'ont dit que si l'attaquant touche le ballon de la main, c'est toujours pénalty. Là c'était clair et deuxième chose, ses bras ne sont pas à côté de son corps, il touche la balle avec sa main. Les décisions étaient bizarres aujourd'hui. Je suis très fier de mon équipe vu le niveau auquel elle a joué. S'il y a une équipe qui mérite d'aller jouer contre Bruges en finale, c'est nous".

Une bonne prestation

"On a fait une prestation incroyable aujourd'hui, si on joue ce match 10 fois, on le gagne 9 fois et aujourd'hui, on ne gagne pas", conclu le coach, amère.

La finale de la Croky Cup aura lieu le 1er mai soit le 14 mai en fonction des parcours européens des deux équipes. Elle opposera Bruges à Anderlecht, et sera bien évidemment à suivre sur RTL.