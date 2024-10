David Hubert veut "rendre la tâche la plus difficile possible" à la Real Sociedad

David Hubert, l'entraîneur intérimaire d'Anderlecht, veut "rendre la tâche la plus difficile possible" à la Real Sociedad, adversaire du RSCA pour la 2e journée de la phase de ligue de l'Europa League jeudi (18h45).

Face à une équipe qui a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison dernière, Hubert juge qu'Anderlecht est face à un "beau défi". "C'est une équipe avec énormément de qualités avec des joueurs doués techniquement et qui peuvent aussi faire mal avec leur vitesse. Le danger peut venir de tous les côtés. Nous voulons leur rendre la tâche la plus difficile possible et nous allons essayer de faire les meilleurs choix pour les ennuyer", a confié Hubert mercredi en conférence de presse.

Seul bémol pour les Anderlechtois, ils devront faire sans Leander Dendoncker, malade. "Ce n'est rien de grave mais il n'était pas en état de jouer. Nous ne voulions aussi pas prendre de risque de contamination avec le reste du groupe. Ce sera une opportunité pour d'autres de se montrer."