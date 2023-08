De Bruyne "a un souci au même endroit que lors de la finale de la Ligue des champions"

De Bruyne est sorti du terrain en marchant à la 23e minute de jeu, remplacé par le Croate Matteo Kovacic. Le milieu de terrain de 32 ans se remettait seulement d'une déchirure, qui l'avait obligé à quitter ses partenaires en finale de la Ligue des Champions le 10 juin dernier à Istanbul.

"Malheureusement il est de nouveau blessé, il a un souci au même endroit que lors de la finale de la Ligue des Champions, de ce qu'il m'a dit", a déclaré l'entraîneur de City Pep Guardiola, après la rencontre que les Cityzens ont remportée 3-0 face auc Clarets. "Il avait bien récupéré et maintenant nous allons le perdre pour un certain temps. Nous devons réfléchir et parler aux médecins et aux physios de ce qui s'est passé avec lui. Il faut qu'il soit détendu, qu'il récupère et qu'il revienne".