Défait 0-1 par l'Antwerp, Charleroi n'a pas résolu ses problèmes offensifs

Considéré comme la bête noire de l'Antwerp (4 victoires et un partage lors des cinq derniers duels), Charleroi s'est incliné 0-1 face à l'Antwerp lors de la première journée de championnat de Jupiler Pro League dimanche soir. L'unique but a été marqué par Vincent Janssen (10e).

Chez les Zèbres, Rik De Mil a aligné une équipe classique avec le nouveau venu Mohamed Koné dans la cage à la place d'Hervé Koffi, parti à Lens. Côté anversois, Jonas De Roeck a titularisé d'emblée Ayrton Costa, Tjaronn Chery et Denis Odoi et a préféré Senne Lammens à Jean Butez, en partance, dans le but.

Le gardien ivoirien venu du Havre a été surpris par Janssen sur un centre de la gauche de Chery rabattu de la tête par Toby Alderweireld (10e, 0-1). Sans grande vigueur offensive, la course à l'égalisation du Sporting s'est limitée à quelques centres dans les seize mètres et Lammens a fait joujou avec une tête de Stelios Andreou (20e) et une frappe de Parfait Guiagon (25e).