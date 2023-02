Défier l'Espagne, "une expérience fantastique pour les joueurs" pense Mathijssen

(Belga) Les jeunes Belges vont vivre une "expérience fantastique" en défiant l'Espagne durant les qualifications à l'Euro espoirs 2025 de football, a estimé Jacky Mathijssen, le sélectionneur des U21, après le tirage au sort jeudi.

La Belgique a été versée dans le groupe B en compagnie de l'Espagne, de l'Écosse, de la Hongrie, du Kazakhstan et de Malte. "Pour nos joueurs, il est toujours chouette de pouvoir se mesurer à une nation du top mondial telle que l'Espagne. Il s'agira d'une expérience fantastique pour eux", a déclaré Mathijssen. "Avec l'Écosse et le Kazakhstan, nous retrouvons deux nations que nous avons déjà affrontées lors de notre dernière campagne qualificative", a rappelé Mathijssen. "La Hongrie et Malte complètent notre groupe. L'Espagne sera un défi pour nous. Les quatre autres pays sont de solides adversaires à notre portée, même si je suis bien conscient que ce ne sera pas toujours évident." Les neuf vainqueurs de groupes et les trois meilleurs deuxièmes (sans prendre en compte le résultat face à l'équipe ayant terminée sixième) se qualifieront directement pour la phase finale. Les six autres deuxièmes disputeront un barrage aller-retour pour décrocher les trois derniers tickets pour la Slovaquie, pays organisateur de cet Euro organisé durant l'été 2025. Les qualifications se dérouleront entre mars 2023 et octobre 2024. (Belga)