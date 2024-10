Deinze confirme son rachat par un groupe d'investissements européen et assure son avenir

Deinze a confirmé qu'un accord avait été trouvé entre ACA Football Partners, l'actuel propriétaire, et un groupe d'investissements européen pour le rachat du club, en proie à des difficultés financières. "Nous avons le plaisir de confirmer que l'avenir du KMSK Deinze est assuré", a écrit le club de Challenger Pro League dans un communiqué diffusé vendredi.

"Lors des discussions, un accord a été conclu qui garantit la reprise du club. Le transfert des actions aura lieu dans les prochaines semaines, une fois que toutes les procédures juridiques liées au processus de reprise auront été achevées. Des réunions ont été programmées avec les principaux créanciers pour les tenir informés de l'avancement du processus afin de procéder à un règlement rapide des dettes"

Deinze précise encore qu'il "fournira de plus amples informations en temps voulu" et continuera "à travailler dans les prochaines semaines pour stabiliser la situation et assurer un avenir positif à toutes les personnes concernées."