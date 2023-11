Deinze se sépare de son entraîneur Marc Grosjean

Deinze a remercié son entraîneur Marc Grosjean. Le club de Challenger Pro League en a fait l'annonce lundi sur son site internet, alors qu'il pointe à la 4e place du classement à 3 points des leaders Zulte Waregem et Beerschot.

La décision a été prise "d'un commun accord" d'après le communiqué. "La décision conjointe de l'investisseur ACA Football Partners et du conseil d'administration du KMSK Deinze de mettre fin à la collaboration a été prise dans le but d'amener le KMSK Deinze à un niveau supérieur, avec l'ambition ultime d'évoluer en 1A", peut-on lire.

Grosjean était l'entraîneur de Deinze depuis octobre 2022. Le technicien de 65 ans avait également dirigé auparavant les clubs de La Louvière, le FC Liège, Mons, l'Antwerp, Eupen, Seraing, le FC Brussels, Visé, l'Union et l'Excelsior Virton. Deinze a déclaré vouloir nommer un successeur le plus rapidement possible.