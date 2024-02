Deux matches effectifs de suspension pour Abian Arslan

Le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel a infligé mardi une suspension de deux matches effectifs et un avec sursis au joueur du RFC Liège Abian Arslan. L'attaquant, coupable d'un mauvais geste sur le joueur du Beerschot Ryan Sanusi, a également reçu une amende de 625 euros.

Arslan, 19 ans, est intervenu dangereusement et en retard dans un duel face à Sanusi et l'arbitre Klass Clerkx l'a immédiatement envoyé aux vestiaires au début de la seconde période dimanche, lors de la 20e journée de Challenger Pro League. Les Liégeois avaient déjà été réduits à dix en première mi-temps et se sont lourdement inclinés contre le leader du championnat (1-4).

Le parquet proposait déjà une telle suspension avec une amende de 1.250 euros mais le club, estimant que le joueur est un membre important de l'effectif et qu'il n'est pas encore professionnel, avait plutôt demandé une suspension d'un match effectif et deux avec sursis ainsi qu'une réduction de l'amende.