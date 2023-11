Amadou Onana et Alexis Saelemaekers absents du dernier entraînement avant la Serbie

Amadou Onana et Alexis Saelemaekers sont les deux seuls absents du dernier entraînement des Diables Rouges mardi au Centre national du football à Tubize à la veille du match amical contre la Serbie.

Onana, sorti à la mi-temps avec Everton samedi, et Saelemaekers se sont entraînés en intérieur. Le défenseur du Club Bruges Jorne Spileers, sélectionné en U21, était lui présent à l'entraînement pour pallier "provisoirement", selon l'Union belge, le forfait de Zinho Vanheusden.

Avec les absences de Vanheusden et Arnaud Bodart, malade et qui rejoindra le groupe plus tard, ce sont donc 23 Diables qui ont foulé la pelouse du terrain 2 du Centre national du football à Tubize pour un entraînement ouvert à 250 supporters.