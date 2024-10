Avis de tempête pour les Diables Rouges

Les fortes rafales que l’on nous promet dans les bulletins météo ne suffiront certainement pas à chasser les doutes qui hantent les esprits de certains Diables Rouges depuis la déconvenue de Lyon, où l’équipe belge a perdu sans gloire face à la France, et, on s’en souvient, dans une atmosphère d’après-match qui confinait parfois au grotesque. A l’heure d’affronter une nouvelle fois les Bleus lundi soir et l’Italie ce jeudi, l’optimisme semble avoir quitté les Diables, mais aussi tous ceux qui gravitent autour de l’équipe nationale

. Dans ce contexte, qu’attendre de ce duel face à la Nazionale ? Ces dernières années, les matchs contre l’Italie n’ont pas souri à l’équipe belge, puisque les Diables ont perdu leurs trois derniers duels officiels contre elle. Après avoir battu la France à Paris au mois de septembre, l’Italie semble revigorée, même si elle reste sur un Euro désastreux. Face au leader du groupe, la Belgique, on le sait, se déplace sans De Bruyne et Lukaku, nos deux leaders. Le capitaine et le vice-capitaine ont trouvé un terrain d’entente avec le sélectionneur afin de faire l’impasse sur les devoirs imposés par la Ligue des Nations. Ne pas venir en équipe nationale n’est pas une décision anodine.