Axel Witsel est-il toujours disponible pour une sélection chez les Diables Rouges? Il répond

Aujourd'hui remis et souvent titulaire dans la capitale espagnole, le Liégeois n'a depuis plus été appelé par Domenico Tedesco. "Je suis un Diable à vie, j'ai quand même fait 132 matchs, je suis un ancien maintenant", sourit-il avant de se montrer très clair sur sa disponibilité en équipe nationale.

"Je n'ai pas annoncé que j'arrêtais à nouveau, je suis disponible jusqu'à la fin de ma carrière. C'est le coach qui fait ses choix, c'est vrai que ce n'est pas un moment simple, mais ce n'est jamais simple de passer d'une génération à l'autre. Il faut de la patience. En équipe nationale, ce n'est pas comme en club où tu t'entraines tous les jours, où tu peux imposer tes idées au quotidien, où le processus va plus vite. L'Euro, j'ai eu un peu de malchance, j'étais excité de pouvoir être là et je me suis blessé malheureusement. J'aurais bien voulu que le scénario se déroule autrement", explique Axel Witsel qui déclare ne pas être en froid avec Domenico Tedesco.

Ça ne nous a pas pris un an ou deux pour être au top

"C'est comme ça, je ne l'ai pas mal pris, je suis open, j'ai eu le coach en septembre, il m'avait prévenu avant, il n'y a aucun souci", exprime Witsel.

Le Diable Rouge en a également profité pour prendre la défense de la nouvelle génération et prône, lui aussi, la patience. "Il faut du temps, c'est une nouvelle génération avec beaucoup de qualités. Je me souviens, j'ai démarré en 2008, et ça ne nous a pas pris un an ou deux pour être au top mais 8 bonnes années, il faut de la patience".

Reverra-t-on Axel Witsel sous le maillot des Diables Rouges? Seul Domenico Tedesco a, pour le moment, la réponse à cette question.