Un bilan inquiétant, un duo peu convaincant et un problème de niveau: 5 enseignements après la défaite des Diables Rouges

Au niveau de la composition, Domenico Tedesco a fait avec les moyens du bord. Des joueurs comme Doku, Tielemans, De Ketelaere, sans oublier De Bruyne, étaient absents. À côté d'Onana, il n'avait le choix qu'entre Engels et Mangala. Je pense que son idée était d'être en miroir par rapport à l'Italie pour être défensif quand il le fallait et partir très vite en contre, mais en première mi-temps, les joueurs étaient perdus. Dès que l'Italie bougeait, c'était la panique.

Le duo Lukaku-Openda

Ils n'ont pas eu de ballon, ils étaient loin du milieu de terrain, peu servis, c'était dès lors difficile pour eux de se mettre en évidence à leur décharge. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble, il y a eu l'Autriche et la France auparavant, et ça n'a jamais été convaincant. C'est clairement insuffisant. Et finalement, celui qui a eu les occasions, c'est Lukaku.

Si tout le monde est là, je suis persuadé qu'on joue avec un seul attaquant, et je me pose des questions sur le cap international qu'Openda doit encore franchir. Il joue bien en club et profite des espaces, mais en équipe nationale, on joue parfois contre des blocs bas où il faut créer ces espaces.

Face à Israël, au vu du nombre d'absents, pourquoi pas les revoir alignés ensemble. La tentation sera peut-être là, pour leur faire prendre confiance face à une équipe davantage à leur portée, mais à terme, il n'y a qu'une seule place d'attaquant, et elle sera pour Romelu, au moins jusqu'en 2026.