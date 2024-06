De Bruyne prêt pour son troisième Euro: "Peu d'équipes sont impatientes de nous jouer"

"Je ne pense pas que nous irons en Allemagne en tant que grands favoris, mais il n'y aura pas non plus beaucoup d'équipes désireuses de jouer face à nous. Cette équipe me semble prête".

Mercredi, cela fera exactement 436 jours que KDB a disputé son dernier match avec les Diables. Le 28 mars, ils avaient battu l'Allemagne (2-3) à Cologne après une première mi-temps irréprochable. "Nous avons eu de bons moments, surtout en première mi-temps. Après la mi-temps, nous avions baissé en régime. Par rapport à l'époque, cette équipe a grandi, elle s'est améliorée."

Avant l'Euro, la Belgique affrontera donc le Monténégro et le Luxembourg en amical. "Ce sont des matchs de préparation qui servira à trouver le bon rythme pour le premier duel en Allemagne. Si on tient en défense et qu'on se procure des occasions, cela peut donner de la confiance. Si les choses tournent mal, on peut encore s'adapter. Même les moments difficiles peuvent être instructifs."

Thomas O'Malley, physiothérapeute de Manchester City, a intégré le staff de Domenico Tedesco en vue de l'Euro: "A City, il s'est occupé de toute ma rééducation. Initialement, il devait nous rejoindre en mars, mais j'ai dû m'absenter. Aujourd'hui, j'ai été très surpris d'apprendre qu'il allait venir en Allemagne. Je ne le savais pas non plus".