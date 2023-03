Débuts réussis pour Domenico Tedesco avec les Diables: "Une victoire de toute l'équipe"

Pour son premier match, Tedesco a dévoilé sa philosophie avec une défense à quatre, des flancs renforcés, et deux attaquants. De plus, il a montré qu'il avait eu raison dans ses choix en titularisant Dodi Lukebakio, auteur de deux assists, et Wout Faes puis en lançant le jeune Johan Bakayoko, auteur de l'assist sur le 0-3.

"C'est une victoire de toute l'équipe", a assuré Tedesco. "Gagner est toujours ce qu'il y a de plus important. Je suis très content du résultat et des trois points. J'ai vu beaucoup de bonnes choses mais surtout une bonne attitude, aussi chez les remplaçants. C'est très important pour moi."