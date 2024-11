Déjà une tuile chez les Diables Rouges ? Deux jeunes talents sont incertains pour la Ligue des Nations

Jérémy Doku et Charles De Ketelaere ne figurent pas dans les groupes de leurs équipes respectives, Manchester City et l'Atalanta Bergame, pour les matchs de championnat de ce week-end.

Les deux joueurs sont blessés et pourraient manquer les matchs des Diables Rouges face à l'Italie (14 novembre) et Israël (17 novembre) en Ligue des Nations. Doku n'était pas dans le groupe de Pep Guardiola pour le match de championnat contre Brighton samedi (perdu 2-1). L'ailier s'était blessé le 20 octobre contre Wolverhampton et avait rejoué six minutes contre Bournemouth le week-end dernier puis 14 contre le Sporting en Ligue des Champions mardi.

À lire aussi Il est bien dans la sélection: Romelu Lukaku fait son retour avec les Diables Rouges

De Ketelaere ne figure pas non plus dans la sélection de Gian Piero Gasperini pour la rencontre de dimanche face à l'Udinese. Une légère blessure aux ischio-jambiers est évoquée par les médias italiens. Doku comme De Ketelaere étaient sélectionnés par Domenico Tedesco pour les deux rencontres de Ligue des Nations. Les Diables Rouges se rassemblent lundi à Tubize.