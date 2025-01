Diables Rouges: revivez la première conférence de presse de Rudi Garcia, "redorer le blason de cette équipe"

Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence de presse avec nous. Elle sera évidemment à retrouver sur notre site et notre application dans quelques instants.

Quand la sélection belge s'est présentée, ça a été une évidence pour moi. Je vais le faire à la sauce Rudi Garcia. Faire prendre conscience aux joueurs qu'on était l'une des meilleurs nations auparavant et qu'on peut le redevenir. Je n'ai vraiment pas envie que les joueurs viennent à reculon.

Je vais essayer d'avoir des échanges avec les staffs des clubs pour faire les choses intelligemment. On va essayer d'améliorer cela. On prendra ce temps.

Il faut vite que j'aille rencontrer les joueurs importants et que je supervise les joueurs qui pourraient apporter quelque chose en plus, qu'ils aient déjà été sélectionnés ou pas.

13h18

La gestion des grands joueurs

J'ai toujours pensé que les grands joueurs étaient les plus faciles à gérer. Je pense qu'il faut être transparent avec tout le monde. Il y a des joueurs qui sont aussi le relais pour le coach, il faut s'appuyer dessus. J'ai toujours beaucoup d'intérêt à discuter avec ces joueurs, leur présenter ma philosophie et si ces joueurs adhèrent, c'est plus facile.

Il y a beaucoup de talent, pas que chez les anciens, mais ils ont un rôle à jouer.