"Dimanche, on doit commencer fort dès la première minute", lance Thibaut Courtois après la défaite face à l'Ukraine

"En première mi-temps, on a bien contrôlé le match à part les 10 premières minutes", analyse Thibaut Courtois au micro d'Emiliano Bonfigli. "En deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont pressé plus haut et on devait trouver l'espace pour mieux sortir, on ne l'a pas fait".

De retour entre les perches belges pour la première fois depuis son clash avec Domenico Tedesco, Thibaut Courtois n'a pas vécu une soirée de rêve et a dû se retourner à trois reprises face à l'Ukraine. Dans ce barrage aller de Ligue des Nations, les Diables Rouges ont sombré en seconde période et devront courir après le score, dimanche, à Genk, pour le match retour.

"Le premier but, c'est une passe malheureuse", ajoute ensuite le gardien du Real Madrid avant de pointer les erreurs belges: "on devait rester calme, ce qu'on n'a pas fait. L'Ukraine a pris la confiance et nous, au lieu d'être tranquilles, nous n'avons pas retrouvé cette confiance. C'est dommage d'encaisser 3 buts en 15 minutes, mais on a confiance, on peut faire un bon match dimanche".

"Après le premier but, on a eu 10 minutes où on n'était pas assez organisés, on a laissé trop d'espace et à ce niveau ça se paie. Mais on doit rester calme, c'est le premier match avec le nouvel entraineur, on doit trouver ce qu'il veut. On a fait beaucoup de vidéos, mais deux entrainements, ce n'est pas assez", tempère ensuite Thibaut Courtois qui parvient à rester optimiste.

"Ce n'est pas le meilleur début pour nous, mais parfois, c'est bien de prendre une défaite comme ça pour se réveiller dimanche. On doit faire un meilleur match, mieux attaquer, mieux défendre, ensemble. Dimanche, on doit commencer fort dès la première minute", lance finalement le Diable Rouge.