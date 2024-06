Domenico Tedesco pointe le manque d'efficacité: "Nous aurions pu marquer cinq buts"

Youri Tielemans et Kevin De Bruyne ont inscrit les buts de la victoire pour la Belgique alors que le VAR avait annulé un but de Romelu Lukaku pour une position de hors-jeu.

"Tout d'abord, je suis soulagé d'avoir remporté ce match car nous avons raté beaucoup d'occasions, je ne suis pas si content sur ce point", a confié Tedesco en conférence de presse. "Cela aurait mieux de tuer le match plus tôt. C'est dommage d'avoir besoin d'autant d'occasions pour marquer, surtout quand on voit les qualités au sein de l'équipe. Nous n'avons marqué que deux buts en deux matches, c'est trop peu. Nous aurions pu marquer cinq buts. C'est fantastique de se créer autant d'occasion mais nous devons plier le match plus tôt."