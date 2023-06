Domenico Tedesco titularise Aster Vranckx et Mike Trésor contre l'Estonie

Pour le match de qualifications à l'Euro 2024 contre l'Estonie mardi, Aster Vranckx et Mike Trésor seront titulaires pour la première fois chez les Diables Rouges. Après le départ de Thibaut Courtois, Matz Sels le remplace en tant que gardien de but.

Aster Vranckx connaîtra sa première titularisation avec les Diables, quelques jours après sa première cap. Le médian de l'AC Milan profite des nombreuses indisponibilités au milieu et sera aligné aux côtés de Youri Tielemans.

Domenico Tedesco a effectué cinq changements dans son onze de départ par rapport au dernier match des Diables rouges contre l'Autriche (1-1), vendredi. Après le départ de la sélection de Thibaut Courtois, le gardien de Strasbourg Matz Sels le remplace dans les cages. Jan Vertonghen jouera ses premières minutes depuis la fin de la phase régulière avec Anderlecht, en avril dernier, et reprendra sa place en défense centrale. Contre l'Autriche, il avait été remplacé par Leander Dendoncker. Arthur Theate évoluera sur le côté gauche de la défense, Castagne sur le droit et Wout Faes accompagnera Vertonghen dans l'axe.

Devant, le Genkois Mike Trésor connaîtra sa première sélection. Avec Johan Bakayoko et Yannick Carrasco, il aura pour mission d'épauler le capitaine Romelu Lukaku, en pointe de l'attaque.

Outre Courtois et Dendoncker, Orel Mangala, Jérémy Doku et Dodi Lukebakio étaient titulaires contre l'Autriche et seront remplaçants contre l'Estonie.