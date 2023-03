Frank Vercauteren: "Les Diables Rouges auront toujours la priorité"

Frank Vercauteren, le nouveau directeur technique de l'Union belge de football, qui supervise toutes les équipes nationales, a été interrogé sur la situation de l'équipe nationale des Espoirs, les U21. Le team coaché par Jacky Mathijssen dispute à partir du 21 juin la phase finale de son Euro en Géorgie. Le 17 juin, la Belgique accueille l'Autriche et le 20 juin se rend en Estonie pour ses deuxième et troisième rencontres qualificatives de l'Euro 2024. Les Espoirs repris chez les Diables seront-ils libérés pour l'Euro U21 qui offre cette année trois places pour les prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024 ?

"On ne va jamais déforcer les Diables Rouges" a répondu très clairement Vercauteren. "Si ce sont des titulaires du noyau A, dans quelle mesure faut-il les renvoyer chez les U21 ? On a déjà une vision, des idées. Ce qui est clair c'est qu'on ne va pas emmener des U21 et les mettre dans la tribune. La priorité est clairement l'équipe A. On va essayer d'avoir le meilleur résultat là aussi (à l'Euro U21), mais les Diables restent la priorité."

"Après ce "camp" (préparatoire pour les matchs en Suède et en Allemagne, ndlr) on fera une évaluation afin de voir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Dans deux mois, le choix sera peut-être différent et c'est normal pour un entraîneur qui débute", a-t-il conclu en évoquant Domenico Tedesco en charge désormais de la destinée des Diables Rouges.