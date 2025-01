Il s'est effondré: le Diable Rouge Argne Engels touché au visage par un projectile, "c'est odieux"

En cause, une pièce de monnaie, lancée par un supporter adverse, que le Belge a reçue sur l'arcade sourcilière. Heureusement, l'oeil du joueur n'a pas été touché et il a pu reprendre le jeu après avoir retrouvé ses esprits. "Heureusement, il va bien", a rassuré son entraîneur Brendan Rodgers après le match. "Quelques centimètres plus bas et il aurait été touché en plein dans l’œil."

Après la rencontre, cet incident a fortement été critiqué par les consultants de Sky Sports Scotland. "C’est totalement odieux", a commenté Neil McCann, ancien joueur des Rangers. "C’est absolument inacceptable. […] Qui que ce soit, cette personne devrait être retrouvée et bannie du football. Cela aurait pu avoir des conséquences très graves pour Engels. Je suis heureux qu’il ait pu se remettre sur pied. C’était totalement inutile."