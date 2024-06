Les Diables Rouges concluent leur préparation par une large victoire contre le Luxembourg

Les Diables Rouges ont remporté leur dernier match de préparation avant leur départ pour l'Euro 2024, en s'imposant face au Luxembourg (3-0), samedi au stade Roi Baudouin. Un doublé de Romelu Lukaku et un but supplémentaire de Leandro Trossard ont assuré le succès de l'équipe de Belgique, qui fera ses valises pour l'Allemagne dès mercredi.

Après près d'une mi-temps de domination stérile, la solution est finalement venue de l'inévitable Lukaku: lancé en profondeur par De Bruyne, l'attaquant de l'AS Rome a été tacklé fautivement dans la surface. Il a transformé son essai, non sans croquer sa frappe, en prenant Moris à contrepied (1-0, 42e).

En deuxième période, Lukaku a doublé l'avance de la Belgique avec son 85e but en équipe nationale. Doku a enrhumé son défenseur sur le côté gauche et a offert sur un plateau un ballon à Lukaku, qui attendait au-delà de Moris devant le but vide (2-0, 57e).

En fin de rencontre, Trossard a posé la cerise sur le gâteau. Trouvé par un ballon parfaitement ajusté de Faes, au-delà de la défense luxembourgeoise, il a enchaîné contrôle et frappe pour sceller le score final (3-0, 81e). Ni Koen Casteels ni sa défense n'ont eu à s'employer face à une attaque luxembourgeoise des plus timides pendant toute la rencontre.

Les Diables Rouges prendront mercredi la route de l'Allemagne, où l'Euro débutera le 14 juin. Pour la Belgique, le premier match aura lieu le 17, contre la Slovaquie à Francfort.