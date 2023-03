Les Diables Rouges sont invaincus face à la Suède depuis 1961

Près de quatre mois après leur élimination précoce en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar, les Diables ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire. Ils prennent un nouveau départ, avec un nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, une équipe en partie remaniée et un nouveau directeur technique Frank Vercauteren. Le match en Suède est a priori le plus délicat dans ce groupe F qui réunit encore l'Autriche, l'Estonie et l'Azerbaïdjan.

L'histoire des duels face aux Scandinaves permet toutefois d'entretenir l'espoir d'un bon résultat.