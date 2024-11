Lukaku en sauveur, l'Italie en mission, un remake de la bataille du milieu: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Belgique-Italie

Les Diables Rouges s'apprêtent à affronter l'Italie, ce jeudi, en Ligue des Nations. Une rencontre cruciale pour l'avenir de l'équipe nationale dans cette Ligue des Nations. Pour comprendre les enjeux, on préface la rencontre en trois questions.

Belgique-Italie, un choc attractif mais surtout décisif. Les Diables Rouges vont tout simplement jouer leur survie dans cette Ligue des Nations. Un nul ou une défaite et les Belges seraient mathématiquement éliminés. Après un nul animé lors du premier affrontement face à la Squadra Azzurra, les Diables Rouges auront à coeur de se montrer et de prouver qu'ils sont prêts à prester au plus haut niveau.

Pour comprendre cette rencontre et ses enjeux, nous avons posé 3 questions à Silvio Proto. Prêt ? Partez !

Romelu Lukaku est de retour. Cela change tout pour la Belgique ?

On commence avec le sujet phare de ce rassemblement: le grand retour de Romelu Lukaku. Absent depuis la fin de l'Euro 2024, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale sera de retour aux affaires ce soir. Forcément, le retour d'un tel leader fait du bien aux Diables Rouges. Pour Silvio Proto, ce retour est même fondamental pour y croire contre l'Italie.