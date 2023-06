L'Union belge médiatrice entre Thibaut Courtois et le coach national Tedesco

L'Union belge de football (URBSFA) veut tenter une médiation entre le gardien de but Thibaut Courtois et le sélectionneur national Domenico Tedesco, rapportent les journaux de Media House ce mercredi. La fédération souhaite toutefois que le gardien N.1 des Diables Rouges présente des excuses.

Le départ inattendu de Thibaut Courtois des Diables Rouges à la veille du match de qualification de l'Euro 2024 en Estonie a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Courtois aurait été mécontent du choix de Tedesco de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku pour le match contre l'Autriche (1-1) samedi dernier. Il a ensuite choisi de ne pas se présenter à Tubize lundi.

Le sélectionneur a regretté cette décision et s'est dit "surpris et choqué" lors de sa conférence de presse lundi. Courtois a reproché à Tedesco sur les réseaux sociaux d'avoir rendu public une conversation privée et d'en avoir donné un aperçu partiel et subjectif. Sans Courtois, les Diables se sont imposés 0-3 à Tallinn mardi.