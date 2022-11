Pas prévus, Hazard et Courtois débarquent en conférence de presse

Changement de programme chez les Diables Rouges. La traditionnelle conférence de presse de 13h devait initialement voir s'exprimer Yannick Carrasco et Arthur Theate. Mais ce matin, on apprend que deux autres Diables se présenteront face à la presse: Eden Hazard et Thibaut Courtois. Un temps annoncé, Jan Vertonghen et donc finalement remplacé par le gardien belge. Ce changement est peut-être une tentative de désamorçage de la situation tendue dans le vestiaire belge.

Hier, on apprenait que l'ambiance est au plus bas dans le vestiaire après la défaite contre le Maroc. Une altercation verbale aurait éclaté entre Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen et Eden Hazard. Romelu Lukaku serait intervenu pour calmer les esprits. Une réunion de crise s'est ensuite tenue au centre d'entraînement des Diables avec l'entraineur et certains cadres.

À cela s'ajoutent des tensions plus anciennes, comme l'inimitié entre Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois qui ne se parlent plus depuis des années pour des raisons personnelles. "Michy Batshuayi et Romelu Lukaku ne sont pas les meilleurs amis non plus. Eden Hazard et Leandro Trossard ne s'adressent pas la parole", écrit par ailleurs le journal l'Equipe.

Une ambiance tendue à deux jours d'un match capital contre la Croatie. La conférence de presse d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois est à suivre en DIRECT dès 13h sur RTL INFO.