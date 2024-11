"On prend encore un but rapidement, c'est dommage": la déception d'Arthur Theate après la défaite des Diables Rouges face à l'Italie

Insipide en première mi-temps, la Belgique a montré un meilleur visage en seconde période, mais ce n'était pas assez pour arracher l'égalisation. Arthur Theate ne s'est d'ailleurs pas caché à l'interview. "C'est la déception, on était à domicile, on a fait bien mieux en deuxième mi-temps qu'en première, où on n'était pas bon. On a eu les occasions, on n'a pas concrétisé, dommage", analyse-t-il au micro d'Emiliano Bonfigli.

À domicile, les Diables Rouges n'ont pas montré leur plus beau visage face à l'Italie et se sont inclinés (0-1). Une nouvelle défaite qui brise les minces espoirs de qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations et qui ne rassurera pas les plus sceptiques des supporters.

Tactiquement, Domenico Tedesco avait essayé autre chose en alignant 5 défenseurs. Une tentative intéressante, sur papier, mais qui ne s'est pas concrétisée sur le terrain. "Ils ont fait beaucoup de rotations en première mi-temps, on ne pensait pas qu'ils en feraient autant, sur le côté droit. À la mi-temps, on a pu rectifier, et je pense qu'on a surtout été plus agressifs en deuxième, on a récupéré des ballons plus hauts", explique le gaucher avant de se montrer un peu plus positif.

"Bien sûr que tout n'est pas à jeter, mais le résultat reste le même, c'est 0-1 à domicile. La seule chose que l'on peut faire, c'est continuer à travailler, prendre le positif de la seconde période et essayer de démarrer mieux. Parce qu'en Italie, on prend aussi deux buts rapidement, ici, on prend encore un but rapidement, c'est dommage", conclut Arthur Theate.

Avec 4 points, la Belgique possède 3 points de plus qu'Israël, qui a accroché la France, et pourra se contenter d'un match nul ce dimanche pour assurer sa troisième place, synonyme de barrages en Ligue des Nations.