Ligue des Nations: le résumé de la défaite logique des Diables Rouges face à l'Italie

Debast juge mal la trajectoire du ballon et laisse Retegui filer au but, mais Casteels s'interpose.

Sur l'action suivant, la Belgique ne parvient pas à se dégager et sans des interventions salvatrices de Theate et Debast, c'est 0-2.

On défend comme des enfants et on a un joueur belge qui est défenseur titulaire 13 fois chez le 3e club de Liga cette saison bordel, on fait jouer des peintre par fierté c’est affligent #BELITA @RTLsportsbe