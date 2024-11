Quelques jeunes pépites, des "anciens" intouchables: tout ce qu'il faut retenir du parcours des Diables Rouges en Ligue de Nations

4 points sur 18, 1 petite victoire en 6 rencontres et 4 défaites. Les Diables Rouges sont clairement passés à côté de leur Ligue des Nations et nos experts ne le cachent pas. Mais pour autant, tout n'est pas à jeter. On fait le bilan du parcours de notre équipe nationale dans cette compétition.

Alexandre Braeckman placerait aussi un jeune joueur de Bruges. "Je mettrais Maxim De Cuyper aussi", estime-t-il. "Je trouve qu'il nous offre enfin une petite solution en latéral gauche. C'est celui qu'on a testé qui a le plus de chances de s'installer durablement à très court terme". Mais pour le reste, globalement, le bilan est négatif. Vincezo Ciuro estime d'ailleurs que trop de joueurs ont montré un manque criant de fierté de porter le maillot de l'équipe nationale ces derniers mois.

Trop d'incertitudes

Notamment en défense. Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet regrettent par exemple que l'on n'ait toujours pas trouvé de charnière centrale dans la défense. "Aujourd'hui, on sort de cette Ligue des Nations avec quelle certitude en termes de joueurs ?", regrette par exemple notre commentateur. "Derrière, OK, il a installé Faes. OK, Debast a montré de bonnes choses. Mais quelle est notre paire axiale défensive aujourd'hui ? C'est Faes et qui ? C'est Faes et Theate ? C'est Faes et Debast ?", peste-t-il ensuite.

Des joueurs comme Loïs Openda, trop inoffensif face au but, sont cités comme des déceptions. "En fait, on n'a aucune certitude en sortant de cette Ligue des Nations. C'est vrai que si on parle d'un joueur comme Openda, alors certes, il a débloqué son compteur et ça faisait longtemps. Mais on a encore plus d'interrogations concernant sa complémentarité avec Lukaku. On l'a vu complètement absent", regrette par exemple Anne Ruwet.