"Ridiculisés", "Humiliés", "Un gâchis": la presse européenne détruit les Diables Rouges après la défaite contre Israël

En France, par exemple, on s'étonne du niveau des Diables Rouges dans cette compétition. "Si les Belges espéraient montrer un visage plus attrayant que lors de leurs précédentes sorties, leur match face à Israël est allé dans le sens inverse", juge par exemple L'Equipe. Eurosport parle de son côté d'une "pénible fin d'année". "Opposés à une équipe d’Israël à la recherche de son premier succès, les Diables rouges n’ont strictement rien montré. Humiliée dans un match à sens unique, la Belgique confirme qu'elle traverse une très grave crise", jugent-ils ensuite. "Il est temps que l’année se termine, pour la Belgique", estime So Foot. "Décimés par une vague de blessures, les Diables rouges alignés par Domenico Tedesco sont parvenus à décevoir encore davantage leur pays ce dimanche", s'étonnent-ils enfin.

Une défaite en Israël et voilà les Diables Rouges cités dans toutes les publications sportives européennes, ou presque. Notre équipe nationale est tombée de haut hier soir en Ligue des Nations et achève son parcours en Ligue des Nations avec un bilan de 4 points sur 18. S'ils ont bien décroché leur ticket pour les barrages du mois de mars, les Belges n'ont pas du tout rassuré les observateurs, que du contraire.

Pas plus de compliments en Espagne, où le journal As a enfoncé le clou. "La crise pour la Belgique… malgré le salut. La Belgique de Domenico Tedesco n’arrive pas à se relever. Une élimination en huitièmes à l’Euro après une phase de groupe très décevante et puis, ces trois dernières défaites qui sont un gâchis", écrivent-ils, avant de flinguer le bilan chiffré des Belges (4 points). "C’est trop peu pour une équipe qui est censée avoir le niveau pour se frotter aux plus grandes équipes d’Europe. Ce ne sera pas le cas lors de la phase finale de cette Nations League", ont-ils regretté.

The Guardian juge que la Belgique a été "coulée" par Israël tandis que l'Algemene Dagblab juge que nos Diables Rouges "se sont ridiculisés". Rien que ça. Rendez-vous en mars pour tenter de répondre à de telles critiques.