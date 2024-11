Réunion au sommet, négociations: tout ce qu'il faut savoir sur l'avenir de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges

L'avenir de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges sera au cœur des discussions dans les prochains jours. Mais comment va se passer la suite ? Quand la décision sur son futur sera prise à l'Union belge ? On fait le point ensemble.

Selon La Dernière Heure, des questions techniques très précises y seront abordées. D'abord concernant le montant dû à Tedesco en cas de licenciement, qui dépendrait du calendrier. Se séparer du coach allemand maintenant serait moins onéreux que s'ils avaient pris la décision avant la fin de la Ligue des Nations. Mais il faut encore définir précisément ce montant en fonction de clauses présentes dans le contrat du sélectionneur, mais à coup sûr, ce montant dépassera le million d'euros (on parle même de 1,4 à 1,7 millions d'euros). C'est beaucoup pour une fédération exsangue financièrement et qui enregistre encore un déficit de 11 millions d'euros par an.

Il faudra ensuite rencontrer le sélectionneur. Et là, c'est un certain Vincent Mannaert qui pourrait entrer en scène.

Le rôle de Vincent Mannaert

Le nouveau Directeur technique prendra officiellement ses fonctions le 2 décembre. C'est lui qui pourrait trancher sur la question en négociant avec Domenico Tedesco sur les conditions de son éventuel départ. Il pourrait même déjà échanger avec lui à ce sujet avant son entrée en fonction, mais la décision ne pourra être prise par ses soins avant son arrivée, c'est logique.

Comprenez donc que ni l'Union belge, ni Vincent Mannaert n'ont à réagir dans l'urgence. Les Diables Rouges se retrouveront en mars et la fédération va prendre le temps de prendre en compte toutes les données pour prendre sa décision. Bilan sportif, relations avec les joueurs, réalité financière : autant d'éléments qui devront être pris en compte.