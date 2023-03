Sebastiaan Bornauw se sent "proche du onze de base"

Il s'agissait de sa première apparition depuis fin 2020. Sous la direction du précédent sélectionneur Roberto Martinez, Bornauw ne devait pas se faire de grandes illusions quant à ses chances de jouer, mais Domenico Tedesco a immédiatement pris le défenseur de Wolfsburg en considération. "A mon avis, je suis même assez proche du onze de base, mais c'est le cas de beaucoup de joueurs"', a expliqué Bornauw, 24 ans, en conférence de presse dimanche à Tubize avant le match en Allemagne à Cologne mardi, en amical cette fois. "Cela donne une chouette sensation. Tu ne sais pas si tu vas jouer, mais tu sens que quelque chose est possible. Tout le monde est sur le qui-vive. C'est la sensation qui s'est créée cette semaine."

Après plus de six ans avec une défense à trois sous Martinez, les Diables se sont disposés en 4-4-2 vendredi à Solna. "Plusieurs de nos défenseurs jouent aussi à quatre derrière dans leur club, donc ce n'est qu'une petite adaptation qui vient avec un peu d'entraînement. Je trouve que comme défenseur, tu dois pouvoir jouer dans les deux systèmes. En Suède, nous avons bien défendu à quatre et nous avons conservé le zéro au marquoir. C'est au sélectionneur de décider, mais je ne vois pas pourquoi il devrait changer. Peut-être pour des raisons tactiques et nous devrons nous adapter. Tedesco est un mélange d'Italien et d'Allemand: tactiquement d'un côté, pression et football agressif de l'autre."