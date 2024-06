Thomas Meunier est arrivé: suivez la conférence de presse des Diables Rouges en direct

12h32

Au tour de Thomas Meunier

Thomas Meunier est arrivé et semble toujours aussi motivé à la veille de l'Euro 2024. "Dans ma tête, j'ai toujours 12 ans, je vis le football comme si j'avais commencé à jouer hier. Être ici, c'est un immense honneur et une belle récompense après plusieurs mois à Trabzonspor où le but était de se relancer et de pouvoir être à l'Euro. Je suis comme un gosse ici, je peux difficilement être plus heureux et j'espère pouvoir vivre l'instant le plus intensément et longtemps possible", se réjouit le défenseur. "Je ne fermerai jamais la porte à l'équipe nationale, je serai toujours à disposition. Si dans deux ans je dois faire partie du groupe, ce sera avec grand plaisir, même plus tard mais ça, c'est une autre question", poursuit-il ensuite.