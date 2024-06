Toujours pas de Witsel à l'entraînement des Diables Rouges

Vingt-trois Diables Rouges, vingt joueurs de champ et trois gardiens, étaient présents vendredi matin, sous la pluie, sur la pelouse de Freiberg am Neckar pour le troisième entraînement des Diables Rouges sur le sol allemand.

Jan Vertonghen (aine) et Arthur Theate (cheville) sont restés sur le terrain d'entraînement durant le premier quart d'heure. Les jours précédents, ils avaient commencé un programme individuel après l'échauffement. La tactique est travaillée à l'entraînement ces jours-ci et un drone de la fédération a été utilisé pour le filmer. L'entraînement de samedi se déroulera entièrement à huis clos.

La rencontre de lundi à Francfort contre la Slovaquie semble arriver trop tôt pour Theate et Vertonghen également. Dans ce cas, il ne resterait que quatre défenseurs, avec Timothy Castagne, Wout Faes, Zeno Debast et Maxim De Cuyper. Thomas Meunier (cuisse) travaille à son rétablissement et espère encore pouvoir rejoindre l'Allemagne. Si ce n'était pas le cas et que le latéral de Trabzonspor devait déclarer forfait pour tout le tournoi, un remplaçant pourrait être appelé jusqu'à dimanche. Domenico Tedesco avait laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de le faire.

Après le match d'ouverture contre la Slovaquie, les Diables rencontreront la Roumanie à Cologne le 22 juin. Les Belges termineront leur phase de groupe le 26 juin à Stuttgart contre l'Ukraine.