Trois hommes en vert, deux "échecs" côté belge: le Jury RTL Sports livre ses verdicts après Belgique-Roumanie

Trois hommes en vert

Vincenzo Ciuro lance le bal des bonnes notes en pointant Jérémy Doku, vantant ses qualités dans la percussion et dans la création de dangers en zone offensive. "Si on a un grand Doku dans cet Euro, on peut espérer aller loin", nous précise-t-il même.

On commence avec les bonnes notes. Alexandre Braeckman avance Youri Tielemans comme pion le plus intéressant dans ce duel contre les Roumains, avançant ses qualités techniques et son apport instantané dans le jeu offensif.

Et puis, entre gardiens, Silvio Proto désigne lui Koen Casteels comme son joueur en vert, notamment pour son énorme arrêt après le but d'ouverture de la Belgique. "Il nous a sauvé le match, il sort l'arrêt déterminant à 1-0. Il fait ce qu'on attend d'un gardien de but d'une nation qui va essayer d'aller le plus loin possible", se réjouit l'ancien gardien des Diables Rouges.