Une bonne bouffée d'air: les Diables Rouges battent la Roumanie et se relancent à l'Euro 2024

Casteels sauvait ensuite les Diables Rouges d’un très bon arrêt en un contre un après une mauvaise tête en retrait d’Onana. Les Belges, en souffrance, faisaient ensuite plusieurs changements. Debast, Carrasco, Trossard montaient ainsi au jeu, de même que Mangala. De Bruyne donnait finalement enfin de l’air aux Diables Rouges, avec un but décisif à 10 minutes du terme. Trossard avait même le ballon du 3-0, mais il tentait de trouver Lukaku au lieu de frapper.

L'essentiel est assuré: la Belgique domine la Roumanie et se relance totalement dans ce groupe E, où chaque équipe a désormais 3 points. La Belgique y est désormais deuxième. Le dernier match, ce sera le 26 juin contre l'Ukraine.

22h51 C'est fini ! La Belgique s'impose 2-0 et se relance totalement dans cet Euro 2024 !

81' LE VOILAAAAAA ! Le but du 2-0 est tombé et c'est Kevin De Bruyne qui le marque ! Sur une longe passe, le milieu offensif se joue de la défense et place hors de portée du gardien. On respire !

71' Changements Mangala et Carrasco montent en lieu et place de Doku et Tielemans.

68' CASTEELS ! Casteels sauve les Diables Rouges en gagnant un face à face contre l'attaquant adverse !

63' LE BREEEEEEEEEAK... mais non Romelu Lukaku est lancé en profondeur par Kevin De Bruyne, il marque mais son but est à nouveau annulé pour un hors-jeu !

59' Deux grosses occasions Les Diables Rouges obtiennent deux belles opportunités. De Bruyne cherche Doku après une superbe ouverture de Lukaku, mais la passe est manquée. Lukaku, derrière, parvient à reprendre un ballon au petit rectangle sur un coup-franc, mais le gardien est dessus.

55' Premier changement Trossard monte et remplace Lukebakio sur le côté droit.

52' DE BRUYNE ! De Bruyne est lancé par un Doku toujours aussi inspiré. La frappe lointaine du joueur de City est passée juste à côté ! Aaaargh Onana t’as de la chance il envoie le ballon chez Dona #BELROU — amen (@MattMby) June 22, 2024

46' Premier danger Les Diables Rouges concèdent une occasion d'entrée, sur une frappe lointaine de Man, stoppée par Casteels. Dans les secondes qui suivent, Onana perd un ballon dans l'axe et les Roumains contrent, mais ça ne donne rien.

45' C'est la reprise La seconde période vient tout juste de débuter. À lire aussi "Il est maudit", "En dépression": les réseaux sociaux hallucinent après un nouveau but annulé de Lukaku (DIRECT)

45'+1 Mi-temps Fin de la première période ! Les Diables Rouges mènent au score après un très bon premier acte !

42' DE BRUYNE ! Belle récupération haute de Lukebakio qui contre et sert De Bruyne, qui tente de trouver Lukaku au lieu de croiser. Dommage ! Il est bon, ce Casteels. Sans pression. #BELROU — Rusbaci (@Rusbaci1) June 22, 2024

36' Attention Man parvient à se jouer de Theate et tente une frappe dans un angle fermé. Casteels fait ce qu'il faut.

30' Pas de grand mouvement Les Diables Rouges se créent des espaces et des opportunités face à des Roumains qui souffrent. Doku est très bon sur la gauche. Toujours 1-0 ! Jouer Doku doit etre difficile mgl il fait que courir #BELROU — (@Mowgli_MCFC) June 22, 2024

18' Superbe ! Grosse action de Kevin De Bruyne, qui séduit et donne un super ballon à Lukebakio après un festival en solo. L'ailier frappe mais le gardien se détend très bien.

10' Bon début de match Les Diables Rouges sont bien rentrés. Ils ont cependant eu besoin d'une intervention parfaite de Casteels après l'ouverture du score de Tielemans. le maillot est tlm swag #BELROU — Fawade (@Fawadeee) June 22, 2024

2' LE BUUUUUUUT ! But dès la première occasion pour la Belgique ! Youri Tielemans frappe de loin et croise bien, les Diables Rouges sont aux commandes et démarrent parfaitement !

0' Coup d'envoi La rencontre est lancée !

20h40 Et qu'attendre de ce match ? Le Jury, encore une fois, est aussi revenu sur les clés du match et sur les joueurs dont on est en droit d'attendre de bonnes choses pour ce match clé.

20h29 Les pronos du jury Le Jury RTL Sports s'est livré, comme à chaque fois, au jeu des pronos avant ce Belgique-Roumanie.

20h14 Tout savoir sur la Roumanie Ce que vous ne saviez pas sur la Roumanie, on vous le livre en vidéo avec Anne Ruwet et Alexandre Braeckman.

20h03 Et les Roumains ? La Roumanie ne procède qu'à un seul petit changement. Man remplace Coman qui était aligné contre l'Ukraine, pour le reste, le onze est le même. Les cadres sont tous là, comme Dragusin et Dragus, mais aussi les deux Marin.

19h50 La composition belge La composition des Diables Rouges est arrivée. Jan Vertonghen et Arthur Theate retrouvent leur place dans la défense. Tielemans est aligné d'entrée aussi, avec Lukebakio sur un flanc et Doku sur l'autre. Lukaku est évidemment présent en pointe. Saturday’s starting 11. #SelectedByPwC #BELROU #WirSchaffenDas pic.twitter.com/CocNnnMJ4P — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 22, 2024