Une frappe somptueuse qui a dégoûté les Italiens: revivez le plus beau but des Diables Rouges en 2024

L'Union belge de football a dévoilé le résultat des votes concernant le plus beau but des Diables de l'année écoulée. C'est la réalisation de Maxim De Cuyper contre l'Italie qui a été plébiscitée par les fans.

Malgré une année compliquée, les Diables Rouges ont inscri quelques beaux buts et l'Union belge a proposé aux supporters de voter pour leurs préférés.

C'est le but de Maxim De Cuyper face à l'Italie, le 10 octobre dernier, qui remporte la palme du but préféré des fans. Le Brugeois est récompensé pour son premier but avec la vareuse de l'équipe nationale qui est arrivé à l'issue d'une combinaison sur coup-franc. Pour rappel, Belges et Italiens s'étaient quittés dos-à-dos ce soir-là (2-2).

Un but à revoir sans modération dans la vidéo ci-dessus.