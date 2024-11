Une pluie de forfaits: cinq Diables Rouges ne joueront pas contre Israël et quittent le groupe

Comme nous vous l'annoncions ce matin, Maxim De Cuyper, Romelu Lukaku, Arthur Theate et Amadou Onana n'ont pas pris part à la séance d'entrainement ce samedi matin. La confirmation vient de tomber: ils ne joueront pas contre Israël et quittent donc le groupe qui s'envole pour la Hongrie, ce samedi, vers 15H.

Déjà absent de la feuille de match face à l'Italie, Lavia n'est pas prêt non plus et va donc retourner à Chelsea.

5 forfaits qui viennent donc s'ajouter à la longue liste des joueurs belges blessés pour cette trêve internationale. Domenico Tedesco n'aura pas l'embarras du choix au moment de poser le nom des 11 titulaires pour affronter Israël, ce dimanche, en Hongrie.

Une rencontre qui sera à suivre sur les antennes de RTL sports.

Onana, Lukaku, De Cuyper, Lavia and Theate are not fit for the game against Israel and left the squad.